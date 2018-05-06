محمد صلاح لـCNN: لا أقبّل الأرض بل أحمد الله

(CNN)-- نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، يوضّح لمذيعة CNN بيكي أندرسون، ما يقوم به بعد تسجيله هدفاً في المباريات، ويفصح أيضاً عن لاعبيه المفضلين في رياضة كرة القدم.