(CNN)-- نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، يوضّح لمذيعة CNN بيكي أندرسون، ما يقوم به بعد تسجيله هدفاً في المباريات، ويفصح أيضاً عن لاعبيه المفضلين في رياضة كرة القدم.
محمد صلاح لـCNN: لا أقبّل الأرض بل أحمد الله
محمد صلاح لـCNN: لا أقبّل الأرض بل أحمد الله
من الشرق
آخر تحديث منذ ساعة و14 دقيقة.
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شاهد ما الذي قاله محمد صلاح عند سؤاله عما يقوم به بعد تسجيله هدفاً.
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