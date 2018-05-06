محمد صلاح لـCNN: لا أقبّل الأرض بل أحمد الله

محمد صلاح لـCNN: لا أقبّل الأرض بل أحمد الله

من الشرق
آخر تحديث منذ ساعة و14 دقيقة.
ليفربولمحمد صلاحمصرمن قلب الشرق الأوسط
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شاهد ما الذي قاله محمد صلاح عند سؤاله عما يقوم به بعد تسجيله هدفاً.

(CNN)-- نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، يوضّح لمذيعة CNN بيكي أندرسون، ما يقوم به بعد تسجيله هدفاً في المباريات، ويفصح أيضاً عن لاعبيه المفضلين في رياضة كرة القدم.

ليفربولمحمد صلاحمصرمن قلب الشرق الأوسط