شاهد.. كيف يتعامل محمد صلاح مع من يريد التقاط صورة معه؟

(CNN)-- أثناء تصوير مذيعة شبكة CNN، بيكي أندرسون، لمقابلة مع نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، توقف الكثير من المارة والمعجبين وطلبوا التقاط صورة معه، فكيف يتعامل محمد صلاح مع هذه المواقف؟