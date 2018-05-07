(CNN)-- أثناء تصوير مذيعة شبكة CNN، بيكي أندرسون، لمقابلة مع نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، توقف الكثير من المارة والمعجبين وطلبوا التقاط صورة معه، فكيف يتعامل محمد صلاح مع هذه المواقف؟
شاهد.. كيف يتعامل محمد صلاح مع من يريد التقاط صورة معه؟
كيف يتعامل صلاح مع من يريد التقاط صورة معه؟
من الشرق
آخر تحديث منذ ساعة و10 دقيقة.
1:29
شاهد كيف يتعامل محمد صلاح مع المعجبين بعد أن يطلبوا التقاط صورة معه.
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