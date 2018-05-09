شاهد هوس المعجبين أثناء زيارة محمد صلاح لمتحف البيتلز في ليفربول

شاهد هوس المعجبين بمحمد صلاح في متحف البيتلز

من الشرق
آخر تحديث منذ ساعة و4 دقائق.
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نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، أثناء زيارة متحف البيتلز.

(CNN)-- في هذا الفيديو، تتحدث مذيعة CNN بيكي أندرسون عن زيارتها إلى متحف البيتلز في مدينة ليفربول الإنجليزية، برفقة نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، وهوس المعجبين به أثناء الزيارة.

من قلب الشرق الأوسطمحمد صلاحكرة القدممصرليفربول