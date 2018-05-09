شاهد هوس المعجبين أثناء زيارة محمد صلاح لمتحف البيتلز في ليفربول

(CNN)-- في هذا الفيديو، تتحدث مذيعة CNN بيكي أندرسون عن زيارتها إلى متحف البيتلز في مدينة ليفربول الإنجليزية، برفقة نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، وهوس المعجبين به أثناء الزيارة.