نواف التمياط لـCNN: لا أقبل ألا يترشح محمد صلاح للكرة الذهبية

(CNN)-- امتدح نجم المنتخب السعودي سابقاً ونائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم حالياً، نواف التمياط، النجم المصري محمد صلاح، معتبراً أنه نموذج للاعب المحترف، مؤكداً أنه لا يقبل عدم تواجد صلاح ضمن قائمة المرشحين للكرة الذهبية.