(CNN)-- امتدح نجم المنتخب السعودي سابقاً ونائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم حالياً، نواف التمياط، النجم المصري محمد صلاح، معتبراً أنه نموذج للاعب المحترف، مؤكداً أنه لا يقبل عدم تواجد صلاح ضمن قائمة المرشحين للكرة الذهبية.
نواف التمياط لـCNN: لا أقبل ألا يترشح محمد صلاح للكرة الذهبية
التمياط: لا أقبل ألا يترشح صلاح للكرة الذهبية
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و19 دقيقة.
2:08
مقابلة مع نواف التمياط خلال معسكر "الأخضر" استعدادا لكأس العالم 2018 في روسيا.
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