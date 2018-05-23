تحدث قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال، أسامة هوساوي، عن مباريات "الأخضر" في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2018، وذلك في حوار له مع موقع CNNبالعربية.
أسامة هوساوي يكشف لـCNN عن المواجهة الأصعب للسعودية في المونديال
هوساوي يكشف لـCNNعن المواجهة الأصعب للسعودية
رياضة
آخر تحديث منذ35 دقيقة.
1:10
قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال، أسامة هوساوي.
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