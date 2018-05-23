أسامة هوساوي يكشف لـCNN عن المواجهة الأصعب للسعودية في المونديال

هوساوي يكشف لـCNNعن المواجهة الأصعب للسعودية

رياضة
آخر تحديث منذ35 دقيقة.
الكرة السعوديةالمملكة العربية السعوديةالهيئة العامة للرياضة السعودية
1:10

قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال، أسامة هوساوي.

تحدث قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال، أسامة هوساوي، عن مباريات "الأخضر" في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2018، وذلك في حوار له مع موقع CNNبالعربية.

الكرة السعوديةالمملكة العربية السعوديةالهيئة العامة للرياضة السعودية