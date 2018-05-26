لوفرين: محمد صلاح غضب مني لأني لم أطلب له قهوة
لوفرين:محمد صلاح غضب مني لأني لم أطلب له قهوة
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و57 دقيقة.
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روى اللاعب الكرواتي، ديجان لوفرين، قصة طريفة جمعته بالنجم المصري محمد صلاح، نستعرض لكم هذه القصة قبل ساعات قليلة من انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول.
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