لوفرين: محمد صلاح غضب مني لأني لم أطلب له قهوة

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روى اللاعب الكرواتي، ديجان لوفرين، قصة طريفة جمعته بالنجم المصري محمد صلاح، نستعرض لكم هذه القصة قبل ساعات قليلة من انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول.