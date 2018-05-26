لوفرين: محمد صلاح غضب مني لأني لم أطلب له قهوة

لوفرين:محمد صلاح غضب مني لأني لم أطلب له قهوة

رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و57 دقيقة.
ليفربولنادي ليفربولمحمد صلاح
1:14

روى اللاعب الكرواتي، ديجان لوفرين، قصة طريفة جمعته بالنجم المصري محمد صلاح، نستعرض لكم هذه القصة قبل ساعات قليلة من انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول.

ليفربولنادي ليفربولمحمد صلاح