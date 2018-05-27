حصرياً لـCNN: أسامة هوساوي يقارن بين محمد صلاح ولويس سواريز

هوساوي يقارن بين محمد صلاح ولويس سواريز

رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و56 دقيقة.
كرة القدمكأس العالم 2018المملكة العربية السعوديةمصرمحمد صلاح
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شاهد الفيديو وتعرف على ما قاله قائد المنتخب السعودي عن محمد صلاح ولويس سواريز.

(CNN)-- قارن قائد المنتخب السعودي وقلب دفاعه، أسامة هوساوي، بين النجم المصري محمد صلاح ونجم منتخب أوروغواي لويس سواريز، وهما المهاجمان اللذان من المقرر أن يواجهانه في كأس العالم 2018 في روسيا، فماذا قال في مقابلته الحصرية مع CNN بالعربية؟

كرة القدمكأس العالم 2018المملكة العربية السعوديةمصرمحمد صلاحلويس سواريز