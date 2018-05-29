عبر CNN بالعربية.. هذه رسالة سالم الدوسري للجماهير السعودية قبل المونديال
رسالة سالم الدوسري للجماهير السعودية
رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و34 دقيقة.
0:23
رسالة سالم الدوسري، نجم المنتخب السعودي، الى جماهير بلاده عبر عدسة شبكتنا.
رسالة سالم الدوسري، نجم المنتخب السعودي، الى جماهير بلاده عبر عدسة شبكتنا.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.