عبر CNN بالعربية.. هذه رسالة سالم الدوسري للجماهير السعودية قبل المونديال

رسالة سالم الدوسري للجماهير السعودية

رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و34 دقيقة.
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رسالة سالم الدوسري، نجم المنتخب السعودي، الى جماهير بلاده عبر عدسة شبكتنا.