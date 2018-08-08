"المايسترو هلاليا".. عمر عبد الرحمن يعود إلى الزعيم السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد أيام من الأنباء التي تحدثت عن قرب إتمام الصفقة، أعلن الهلال السعودي عن ضم النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن إلى صفوفه، قادما من نادي العين الإماراتي، الأربعاء.

ونشر الهلال عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر صورة لـ"عموري" وهو يوقع العقد رفقة رئيس النادي، ونجم الكرة السعودية سابقا، سامي الجابر، وكتب في التغريدة "عموري هلالي".

لم يكتف الزعيم السعودي بهذه الصورة للترحيب بعبد الرحمن، بل نشر فيديو مقتضب يحكي قصة حياته منذ ولادته في مستشفى "الولادة والأطفال" في العاصمة السعودية، الرياض، قبل أن يتدرج في صفوف الناشئين للهلال ابتداء من عام 2000، ثم يعود إلى الرياض مجددا بعد أن خاض رحلة مع العين.

وعن مشواره وحياته، نشر الهلال معلومات عن "عموري" على سلم موسيقي، وعنون الصور بـ"مسيرة المايسترو عموري"، واستعرض إنجازاته خلال السنوات التي قضاها لاعبا في عالم كرة القدم.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن عمر عبد الرحمن سيكون اللاعب الأغلى في تاريخ الخليج إذ ستصل قيمة انتقاله على سبيل الإعارة للهلال إلى 60 مليون ريال سعودي.

يذكر أنه من المتوقع أن يشكل عمر عبد الرحمن إضافة كبيرة لخط وسط الهلال الذي لطالما افتقد لصانع لعب بقيمة "عموري" خلال السنوات الماضية.