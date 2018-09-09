محمد صلاح يضع بصمته.. ومصر تكتسح النيجر بسداسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقع النجم المصري محمد صلاح على هدفين لمنتخب بلاده في مستهل مشوار "الفراعنة" بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، في اللقاء الذي تفوقت فيه مصر على النيجر بسداسية نظيفة.

فعلى أرضية ملعب برج العرب، أهدر صلاح ركلة جزاء عند الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، قبل أن يسجل مروان محسن الهدف الأول للفراعنة عند الدقيقة 13 ويضيف أيمن أشرف الهدف الثاني عند الدقيقة 20.

صالح محمد صلاح جماهير بلاده عند الدقيقة 29 حين سجل الهدف الثالث للمنتخب المصري، قبل أن يضيف محسن الهدف الرابع عند الدقيقة 73، ويسجل صلاح الخامس عند الدقيقة 86 ويضيف محمد النني الهدف السادس في الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، حقق الفراعنة أول ثلاث نقاط لهم في مباراة رسمية تحت قيادة المدرب المكسيكي الجديد خافيير أغيري وتصدروا مجموعتهم التي تضم سوازيلاند وتونس.

يذكر أن هذه هي المباراة الثانية لمصر في التصفيات إذ كانت قد خسرت مباراتها الأولى أمام تونس بهدف نظيف.