قصي الفواز رئيسا للاتحاد السعودي حتى 2022.. فما هي إنجازاته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تمت تزكية قصي الفواز رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، ليخلف عادل عزت في المنصب، ويتربع على رأس مجلس إدارة الاتحاد حتى عام 2022.

ففي اجتماع للجمعية العمومية، تم تعيين الفواز رئيسا للاتحاد السعودي لكرة القدم خلفاً لعادل عزت، ليشغل هذا المنصب حتى عام 2022.

يمتلك الفواز تجربة "ثرية" في الاستثمار الرياضي فقد ساهم بإبرام عقود للأندية السعودية وأدخلها في مجموعة "غينيس"، كما أنه أدار مشاريع تطويرية عدة.

وأبرز المشاريع التي أدارها الفواز، كانت احتراف الاعبين السعوديين في الخارج، وإنشاء مدرسة أوليفر كان، لتدريب الحراس السعوديين، وتدشين مبادرة "ادعم ناديك" التي تمنح الفرصة للجماهير بالإسهام بدعم أنديتهم ماليا.

بالإضافة إلى المشاريع التطويرية، ساهم الفواز بتنفيذ شراكات وبرامج لتطوير كرة القدم في المملكة مع أندية كبرى في العالم مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد، علاوة على دوره في تطوير وإدارة الأعمال في برامج التحول لدى المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في السعودية وخارجها.