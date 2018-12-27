نشر الخميس ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي العين الإماراتي باستفتاء CNN بالعربية على موقع تويتر، ليكون "نادي العام" بين الفرق العربية في 2018، متفوقاً على الهلال السعودي، الأهلي المصري والترجي التونسي.

وحقق العين الإماراتي نسبة تصويت بلغت 50% وحلّ الهلال السعودي في المركز الثاني بنسبة 41%، ليُتوّج "الزعيم" الإماراتي بالجائزة التي تُستحدث للمرة الأولى.

وشهد التصويت، الذي جمع أكثر من 424 ألف صوت من متابعي CNN بالعربية على تويتر، منافسة حادة بين مشجعي الفريقين الإماراتي والسعودي على مدى يومين، ليحسم مشجعو "العين" النتيجة لصالحهم في نهاية التصويت.

وكان العين الإماراتي قد وصل لنهائي كأس العالم للأندية 2018، ليصبح ثاني فريق عربي يحقق هذا الإنجاز بعد الرجاء البيضاوي المغربي.

كما قدّم الهلال السعودي مستويات مميزة خلال عام 2018 على المستوى المحلي، إذ تُوّج بلقب الدوري السعودي للمحترفين بفارق مريح عن أقرب منافسيه، كما فاز بلقب السوبر السعودي على حساب الاتحاد بهدفين مقابل هدف وحيد.

أما الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي، فقد كانا طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي حسمه الفريق التونسي لصالحه ليحقق لقب البطولة الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه.