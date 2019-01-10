عمان، الأردن (CNN)-- قال خالد الشوملي المعروف في الأردن بلقب "عامل الوطن"، الذي استضافه عاهل بلاده الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين، الخميس، لحضور مباراة منتخبهم مع نظيره السوري، إن "استضافته هي تشريف لكل عامل وطن في المملكة".

وأوضح الشوملي، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، الخميس، أنه لم يعلم أن صورته تم تداولها بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عندما حاول متابعة مباراة الافتتاح للمنتخب الأردني مع نظيره الأسترالي في بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي الصورة المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ظهر الشوملي وهو يقف من خارج باب إحدى المقاهي يتابع مباراة النشامى مع أستراليا، دون أن يتمكن من الدخول للجلوس ومشاهدة انتصار منتخبه بهدف دون رد.

وقال عقب فوز الأردن على المنتخب السوري بهدفين دون رد: "أحد السائقين أخبرني أن صورة لي انتشرت عبر مواقع التواصل ولم أكترث بالموضوع". وعن استضافته في مقر الديوان الملكي لمشاهدة اللقاء، قال: "أنا اشجع المنتخب الاردني من صغري وأنا بالصف العاشر، وأحب جلالة سيدنا واستضافتي كانت مفاجأة كبيرة لا تخطر على بال ... الحمدلله الله فرحني وتحدثنا عن المباراة وعن المنتخب"، حسب تعبيره.