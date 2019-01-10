تايلاند تتفوق بهدف على البحرين في كأس آسيا

نشر الخميس ، 10 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفوق منتخب تايلاند في مباراته أمام نظيره البحريني بهدف مقابل لا شيء، وذلك في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس الأمم الآسيوية لكرة القدم المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأحرز هدف الفوز لمنتخب تايلاند تشاناثيب سونجكراسين في الدقيقة 59 من عمر المباراة التي استضافها ستاد آل مكتوم بنادي النصر.

وكان منتخب البحرين افتتح ضربة البداية بالتعادل مع الإمارات 1 /1، بينما خسرت تايلاند أمام الهند بـ4 أهداف مقابل هدف يتيم.

وبنتيجة لقاء اليوم، فقد ظفر منتخب تايلاند بأول 3 نقاط له في البطولة، محتلا المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما توقف رصيد البحرين عند نقطة واحدة بالمركز الرابع الأخير.

وتتصدر الهند ترتيب المجموعة الأولى بـ3 نقاط قبل لقائها المرتقب في وقت لاحق أمام الإمارات صاحبة الأرض التي تمتلك نقطة واحدة وتقبع بالمركز الثالث.