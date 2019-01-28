قرار من وزارة التربية والتعليم الإماراتية قبل مباراة قطر.. فما هو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اتخذت وزارة التربية والتعليم الإماراتية قرارا بتقليل مدة دوام الطلبة، الثلاثاء، ساعتين، وذلك كي تستطيع الجماهير الإماراتية الذهاب إلى الملعب ومساندة المنتخب الإماراتي.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر تغريدة أكدت فيها أنها قررت أن تنهي دوام الطلبة قبل الموعد المحدد بساعتين كي تتمكن الجماهير من الذهاب إلى الملعب وتشجيع المنتخب الإماراتي.

وسيلتقي منتخب الإمارات بنظيره القطري، الثلاثاء، في نصف نهائي كأس آسيا 2019 المرة الأولى في تاريخ البطولة، إذ لم يسبق لقطر أن بلغت هذا الدور.

يذكر أن الفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من مباراة إيران واليابان التي ستلعب الإثنين على أرضية ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.