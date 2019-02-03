دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقطع فيديو لتصرف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع قائد المنتخب القطري، عند استقبال "أبطال آسيا" في مطار حمد الدولي، السبت، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون فيديو لأمير قطر وهو يقوم بأخذ الكأس من يد القائد، حسن الهيدوس، ليقوم بالتقاط صورة مع الكأس رفقة أخيه وممثله الشخصي، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني.

وأثار هذا الفيديو انتقادات عدة من قبل بعض الناشطين الذين اتهموا الأمير بـ"إهانة" قائد المنتخب القطري، في حين اعتبرها آخرون مجرد حركة عفوية لم يقصد بها الشيخ تميم إهانة الهيدوس.

بالمقابل، تداول ناشطون قطريون مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل تظهر العناق الحار بين الشيخ تميم واللاعبين>

يذكر أن الشيخ تميم بن حمد كان باستقبال المنتخب القطري، الفائز بكأس آسيا 2019، في مطار حمد الدولي السبت، وقام بتكريمهم وإنشاد النشيد القطري معهم.