فيديو "خلف الكواليس" هل تمكن صلاح من إصابة علبة فوق حلقة بالكرة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر نجم نادي ليفربول الإنجليزي، المصري، محمد صلاح، مقطع فيديو من "خلف الكواليس" يقوم بها بتسديد كرة إلى هدف صغير موضوع فوق حلقة.

الفيديو نشره محمد صلاح على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بعنوان "خلف الكواليس" حيث سدد ركلتين الأولى تمكن فيها من إدخال الكرة داخل الحلقة والثانية تمكن فيها من إصابة هدف محدد بعلبة وضعت فوق الحلقة.

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ونال مقطع الفيديو أكثر من 170 ألف تفاعل خلال الساعات الـ18 الأولى من نشره، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من تعليقات المغردين.

ويذكر أن نادي ويست هام الإنجليزي وشرطة لندن يحققان في مقطع فيديو يُظهر تعرض صلاح، لعبارات عنصرية من قبل الجماهير، في مباراة فريقه أمام ويست هام، الثلاثاء، حيث وأظهر مقطع فيديو تعرض صلاح لإهانات عنصرية من قبل قطاع من جماهير ويست هام بسبب ديانته، على أرضية ملعب لندن.