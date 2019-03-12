دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في أول مؤتمر صحفي، بعد الإعلان عن عودته لتدريب فريق ريال مدريد الإسباني، الإثنين، أن "التغيير قادم"، لكنه شدد على أهمية التركيز الآن على المباريات الباقية من الموسم الحالي.

وقال زيدان: "يسعدني أن أعود للعمل في هذا النادي الرائع ومع هذه المجموعة من اللاعبين. عندما اتصل بي رئيس النادي، كان أول شيء فكرت فيه هو العودة وأنا هنا. هذا يوم مهم، وأنا هنا لأنني أحب هذا النادي حقًا"، وفقا لما نقله موقع ريال مدريد.

وأضاف زيدان، الذي سبق أن قاد ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا بثلاث مرات متتالية: "أنا مستعد لتجربة مرة أخرى ما يعنيه تدريب ريال مدريد، وأن أكون في هذا النادي الرائع الذي أحبه حقًا، إنه تحد كبير. أنا بالفعل متشوق لقيادة هذا المشروع الثاني وخدمة الرئيس والنادي والمشجعين".

وتابع زيدان بالقول: "سنقوم بتغيير الأشياء وسنقوم بذلك للموسم المقبل. لدينا الوقت الكافي للقيام بما يتعين علينا القيام به في النادي، لكن لدينا الآن 11 مباراة علينا خوضها ونريد إنهاء الموسم الجاري في أفضل مستوى".

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وأكد زيدان أن الموسم الحالي كان صعبا على ريال مدريد، قائلا: "لقد تابعت الموسم بأكمله وأعتقد أن اللاعبين هم أول من يعترف بأنه كان عاما صعبا، ولكن لا يمكنك الفوز دائما. هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور في كرة القدم وأحيانًا يتعين عليك قبول التغيير. في بعض الأحيان تمر بمراحل صعبة وهذا ما يحدث في الوقت الحالي. أريد أن أكون من بين اللاعبين، ومواصلة العمل بجد وجعلنا منافسين مرة أخرى".

وبسؤاله عن موقفه من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي غادر ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي، قال زيدان: "نحن لسنا هنا للحديث عنه اليوم. لدينا الآن 11 مباراة قادمة، وسنركز عليها وبعدها سوف نفكر في العام المقبل. كريستيانو رونالدو أعاد كتابة كتب التاريخ في هذا النادي، ولا يمكن لأحد تغيير ذلك. لقد كان أحد أفضل اللاعبين، لكن اليوم ليس هو اليوم الذي نتحدث فيه عن ذلك".