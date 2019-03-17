رضا عبد العال: الهلال فاز على الأهلي في مباراة "الحكام"

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نشر الأحد ، 17 مارس / آذار 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق لاعب نادي الزمالك المصري، والمحلل الحالي، رضا عبد العال، على الجدل الدائر حول التحكيم في مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، والتي انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف.

وقال عبد العال عبر صفحته على موقع تويتر: "ومن جانب اخر الهلال غلب الاهلي بمتش الحكام كان ناقص ينزلوا يدافعوا مع الهلال"، على حد تعبيره.

وشارك اللاعب السابق متابعيه فيديو إحدى اللقطات التي اعترضت عليها جماهير الأهلي بشدة، واعتبرت أن الحكم ظلمها بعدم احتساب تدخل ياسر الشهراني على حسين المقهوي، ركلة جزاء.

ورحب مشجعي الأهلي بتغريدة عبد العال معتبرين أنه قال الحقيقة، واستهجن جمهور الهلال تعليقه.

يذكر أن الهلال فاز على الأهلي في ذهاب نصف النهائي، وسيلعب أمامه مباراة الإياب في 15 إبريل/نيسان المقبل على أرضية ملعب "الجوهرة المشعة".