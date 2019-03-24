زيدان يكشف أسرار نجاحه: لم أكن ذلك الأحمق الذي يتسكع في الحانات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف النجم الفرنسي السابق، والمدرب الحالي لريال مدريد، زين الدين زيدان، أسرار تألقه في المستطيل الأخضر، وكيف أصبح من أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة.

وقال زيدان في حوار مع OTRO: "لقد كان الأمر واضحا منذ البداية، كل ما رغبت بالقيام به هو لعب كرة القدم لكن كان لدي عقبات مع المدرسة وعائلتي".

وأضاف زيزو قائلا: "لقد كنت أعرف جيدا أن سلوكي لم يكن مثاليا، وفي يوم من الأيام، قال والداي لي: نحن نعلم ما يدور في عقلك، لذا افعل ما تشاء".

وتابع النجم الذي توج بجميع البطولات الممكنة للاعب كرة قدم محترف قائلا: "وعندما حصلت على موافقة والديّ، حرصت على أن أبذل كل شيء لأصل إلى ما أريد، وعندما وصلت إلى فريق كان، كنت أشاهد اللاعبين المحترفين يتدربون، وقلت لنفسي: أريد أن أفعل ذلك".

وقال زيدان إنه غير أسلوب حياته بعد الانضمام إلى كان، من أجل الارتقاء إلى نخبة اللاعبين حول العالم، وأوضح قائلا: "كنت أنام جيدا ولم أكن ذلك الأحمق الذي يتسكع في الحانات، كنت أشرب الماء فقط وأجري بعض التمارين".

وتابع زيزو: "بذلت كل شيء من أجل أن أصبح أفضل لاعب ممكن، كان يجب أن أفعل ذلك مهما كان الثمن، هذه كانت الطريقة لأجعل عائلتي سعيدة، (كرة القدم) كانت حياتي، لكني فعلت ذلك أيضا لأجعل عائلتي فخورة".

وأبرز زيدان الفروقات في مشوار اللاعبين بين جيله والجيل الحالي قائلا: "لكي تظهر نفسك وتبدأ باللعب، كان عليك أن تكون حقا لاعبا جيدا، ليس كما هو الحال اليوم، في البداية عليك أن تُظهر تميزك عن الآخرين، لأن عدد اللاعبين كان محدودا في ذلك الوقت، فقد كان يوجد لاعب أو لاعبان من الشبان في كل فريق".

وعن الجيل الحالي قال زيزو إن الأمور تغيرت في هذا الزمن، فالطريق أصبح أكثر سهولة، وأشار إلى أن اللاعبين لا يشعرون بالخوف من ارتكاب الأخطاء، بعد أن يصبحوا جزءا من الفريق.