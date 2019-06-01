"دقيقة صمت" على روح رييس قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إقامة "دقيقة صمت" على روح اللاعب الإسباني خوسيه أنتونيو رييس، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، السبت.

وقال اليويفا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "يمكننا أن نؤكد بأن دقيقة صمت ستجري قبل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا".

وكان قد لقي اللاعب الإسباني حتفه، صباح السبت، إثر حادث سير في العاصمة الإسباني مدريد، ليفارق الحياة عن عمر يناهز الـ35 عاما.

وحقق رييس 5 ألقاب في الدوري الأوروبي بالإضافة إلى لقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد والدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال.