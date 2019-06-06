فرنسا تحقق مع رئيس "الكاف".. و"الفيفا": لا مكان لأي شخص تثبت إدانته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، الأنباء التي ترددت عن تحقيق السلطات الفرنسية مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نائب رئيس الفيفا.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم، في بيان على موقعه، إنه "لا يعلم التفاصيل المحيطة بهذا التحقيق، وبالتالي فهو ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بأي تعليق حول هذا الموضوع على وجه التحديد"، مطالبا السلطات الفرنسية بأي معلومات ذات صلة بالتحقيقات التي تجريها لجنة القيم بالفيفا.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن "لكل شخص الحق في افتراض البراءة"، وشدد الاتحاد أنه ملتزم تماما بالقضاء على جميع أشكال المخالفات على أي مستوى في كرة القدم، وأي شخص يثبت إدانته بارتكاب أعمال غير مشروعة أو غير قانونية ليس له مكان في كرة القدم".

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم إنه أصبح الآن "نظيفا" من الفضائح التي شوهت سمعته، بعد قضايا الفساد التي أطاحت برئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر ومسؤولين آخرين. وأضاف الفيفا أنه سيكون في طليعة العمل على ضمان نزاهة جميع المشاركين في كرة القدم.

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وكانت وسائل إعلام فرنسية، بينها صحيفة "فرانس فوتبول"، أفادت بأن السلطات الفرنسية ألقت القبض على رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خلال تواجده في باريس، للتحقيق معه في اتهامات بالفساد بشأن عقد رعاية للاتحاد الأفريقي مع إحدى الشركات الرياضية.