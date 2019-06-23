تداول فيديو لجماهير المغرب وهي تغني لمحمد أبوتريكة

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نشر الأحد ، 23 يونيو / حزيران 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول رواد موقع تويتر مقطع فيديو يُظهر غناء جماهير المنتخب المغربي للاعب المصري السابق محمد أبوتريكة من مدرجات ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

وأظهر مقطع الفيديو عددا من الجماهير المغربية التي جاءت لتؤازر منتخبها في أولى مبارياته ببطولة كأس أمم أفريقيا، وهي تغني "يا... يا... يا... يا... يا تريكة"، وهي الأغنية التي تعودت جماهير النادي الأهلي ومنتخب مصر غناءها من المدرجات لأبوتريكة.

ولا يمكن لـCNN التأكد بشكل مستقل مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وكانت الجماهير المصرية قد هتفت للاعب المصري السابق عند الدقيقة 22 من مباراة الافتتاح التي فازت فيها مصر على زيمبابوي بهدف نظيف سجله اللاعب محمود تريزيغيه.

أما المغرب فنجح بتحقيق فوزه الأول بالبطولة على حساب ناميبيا بهدف نظيف سجله اللاعب الناميبي إيتاموموا كيميني بالخطأ في مرمى منتخب بلاده.