دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه اللاعب المصري السابق محمد أبوتريكة رسالة للمنتخب التونسي بعد تعادله أمام نظيره الأنغولي بهدف لمثله في مستهل مشواره ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وقال أبوتريكة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "كنّا نتمني بداية أقوي لمنتخب تونس الشقيق ولكنها كرة القدم فى بطولة ليس بها فوارق كبيرة بين المنتخبات حتى الان .. نسور قرطاج ننتظر منكم الكثير وإن شاء الله مربوحه فى القادم".

وكانت قد تعادل تونس بهدف لمثله مع أنغولا في افتتاح مبارياتها بالبطولة الأفريقية، لتسجل أو تعادل للمنتخبات العربية المشاركة.

ومع بداية البطولة حقق المنتخب المصري فوزا ثمينا على زيمبابوي بهدف نظيف، قبل أن تتفوق المغرب على ناميبيا بنفس النتيجة والجزائر على كينيا بهدفين نظيفين.