بعد الصافرة.. ما هي كلمة السر لانتقاد الحكام في مصر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق الإعلامي المصري، عمرو أديب، على خروج بلاده من بطولة أمم أفريقيا 2019 بعد الخسارة أمام جنوب افريقيا بهدف وحيد، مؤكدا على ضرورة محاسبة أحد على ما جرى.

جاء ذلك في تغريدة لعمرو أديب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "اوعى حد يقولى انه انصدم او انها مفاجاه كان باين المستوى من الاول احنا اللي بس كنا بنساند وبندعى . لكن الكوره في النهايه عرق ولياقه ولعيبه ملتزمه لازم حد يتحاسب لازم حد يتحاسب لازم حد يتحاسب".

بعد خسارة مصر أمام جنوب إفريقيا.. عمرو أديب: ده مستوانا واحنا أخدنا على قد مستوانا #الحكاية | بعد خسارة مصر أمام جنوب إفريقيا.. عمرو أديب: ده مستوانا واحنا أخدنا على قد مستوانا Posted by ‎الحكاية‎ on Saturday, July 6, 2019

وعلى برنامجه الذي يبث على قناة MBC قال أديب: "ببص في تويتر مستغرب جدا من الصدمة مستغرب جدا من المفاجأة، إحنا كنا فاكرين انا حنعدي كل ماتش بفكرة كعبنا العالي وجمهورنا والـ75 ألف وأن محمد صلاح ربنا يكرمه في اللحظة الأخيرة وأن تريزيغيه يجيب بانيلتي ومروان محسن تتفك عقدته والكلام ده.."

عمرو أديب: خروج صادم لمصر من البطولة وتاريخياً لا أتذكر أن المنتخب خرج في الدور الـ 16 #الحكاية | عمرو أديب: خروج صادم لمصر من البطولة وتاريخياً لا أتذكر أن المنتخب خرج في الدور الـ 16 Posted by ‎الحكاية‎ on Saturday, July 6, 2019

وأضاف: "كل دا مهم ولكن الأهم من ذلك في الكرة أنك تبقى فريق جيد وأن يبقى عندك لياقة بدنية جيدة وما تستهترش بالخصم بتاعك وانك تعلب لعب جماعي ودكة بدلاء زي اللاعيبة الي في الملعب بصراحة وكلكوا كان قلبكو حاسس، خلينا نواجه بعض قلبكم كان حاسس من الأول أن المنتخب ده مش قوي وبدأ ناس في التحليلات يقولوا ليه ما هو في سنة كذا وكذا ماكانوش بلعبوا ما هي إيطاليا أخذت كأس العالم إزاي؟.."

واردف: "إحنا من أول البطولة قلنا إن نص الفرق الموجودة مرشحة إنها تأخذ البطولة، خلاص معدش في أحد في أفريقيا التمثيل المشرف وبتاع.. ده مستوانا واحنا أخذنا على قد مستوانا.."