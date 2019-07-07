مصر خارج أمم أفريقيا 2019.. ورئيس اتحاد الكرة يستقيل: التزام أدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هُزم المنتخب المصري، مساء السبت، أمام نظيره الجنوب أفريقي، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وسجل هدف جنوب أفريقيا، اللاعب ثيمبينكوسي لورش، في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، بعد "انفراد تام بالمرمى ووضعها على يسار الحارس محمد الشناوي. وتواجه جنوب إفريقيا بهذا الفوز المنتخب النيجيري في دور الثمانية يوم الأربعاء"، وفقا لتقرير موقع التلفزيون المصري.

وعقب المباراة، أعلن هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، استقالته من رئاسة الاتحاد، داعيا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، قائلا: "إن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل"، وفقا لما نقله التلفزيون المصري.

وأضاف أبوريدة أنه "من واقع المسؤولية الوطنية فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدف نسعى جميعا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا".