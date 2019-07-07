بعد الصافرة.. اللاعب سفير بلاده فكيف يجب أن يتصرف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ودع المنتخب المصري بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 مبكرا بعد خسارته أمام جنوب أفريقيا، السبت، ما شكل صدمة للجماهير المصرية التي كانت تمني النفس بتحقيق اللقب الأفريقي الثامن على أرضها، فكيف كانت أبرز ردود فعل اللاعبين المصريين السابقين على هذا الوداع الحزين؟

وائل جمعة

ظهر قائد منتخب مصر السابق في الاستوديو التحليلي للمباراة على قناة BEIN Sports وقال بعد نهاية اللقاء "المنتخب ده أخرو كدة"، وأشار إلى أن المنتخبين المصري والتونسي قدما المستوى الأسوأ في البطولة، رغم حصول مصر على 9 نقاط في الدور الأول.

وأضاف جمعة قائلا إن الجهاز الفني واتحاد كرة القدم ومسؤولين آخرين ارتكبوا أخطاء أدت إلى هذه النتيجة.

هيثم فاروق

قال اللاعب السابق، هيثم فاروق، في نفس الاستوديو التحليلي إن ما حدث "مأساة"، وأشار إلى أن التقصير أتى من اتحاد الكرة والجهاز الفني واللاعبين.

ووجه فاروق رسالة للاعبين أكد فيها أن قميص منتخب مصر "غالي" وارتداه أساطير، وطالب باستقالة الجهاز الفني مباشرة، وهو ما حدث بعد ذلك بالإضافة إلى استقالة اتحاد الكرة.

رضا عبد العال

شن اللاعب السابق رضا عبد العال هجوما على أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم وقال إنهم ساهموا بتشويه صورة المنتخب المصري بين منتخبات أفريقيا، ووجه رسالة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب فيها بمحاسبة المسؤولين.

وهاجم عبد العال مدرب المنتخب المصري المستقيل، المكسيكي خافيير أغيري، وأشار إلى أنه تراهن مع أعضاء الاتحاد على أنه ليس الرجل المناسب لقيادة "الفراعنة".

يذكر أن مغردين مصريين عدة كانوا قد عبروا عن غضبهم الشديد وسخطهم على خسارة منتخب بلادهم بعد الخسارة بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا وطالبوا بمحاسبة رئيس وأعضاء. Top of Form