كيف علق الملك سلمان على فوز منتخب الجزائر بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالا هاتفيا بالرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، هنأه فيه بمناسبة فوز منتخب بلاده ببطولة كأس أمم أفريقيا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال الملك سلمان في حديثه مع صالح إن تحقيق المنتخب الجزائري للقب الأفريقي يمثل ""إنجازا عربيا أسعد الجميع"، وفقا للوكالة السعودية.

من جانبه، أعرب الرئيس الجزائري المؤقت عن شكره وتقديره للعاهل السعودي على تهنئته والشعب الجزائري بهذا الإنجاز.

وكانت قد حققت الجزائر اللقب الثاني في تاريخها ببطولة كأس أمم أفريقيا بعد فوزها على السنغال في النهائي بهدف نظيف، الجمعة، في البطولة التي احتضنتها مصر.

واستقبلت الجماهير الجزائرية أبطال أفريقيا بحفاوة، إذ جاب أفراد المنتخب شوارع الجزائر، السبت، على متن حافلة مكشوفة حاملين الكأس التي غابت عن خزائن "محاربي الصحراء" منذ عام 1990.

يذكر أن المنتخب الجزائري كان قد تلقى رسائل تهنئة عدة من قبل عدد من شخصيات بارزة في الدول العربية بمناسبة الفوز باللقب الأفريقي، نستعرض أبرزها فيما يلي: