بعد ربط اسمه بتدريب السعودية.. مدرب المغرب يعلن استقالته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المدرب الفرنسي، هيرفيه رونار، الأحد، استقالته من تدريب المنتخب المغربي لكرة القدم، بعد أكثر من 3 أعوام على توليه المهمة، مودعا الجماهير واللاعبين بكلمات مؤثرة.

وقال رونار عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن المغرب سيبقى في قلبه، معبرا عن سعادته بالتجربة التي خاضها مع "أسود الأطلسي"، موجها شكره للاعبين والجماهير والصحفيين وجميع من سانده خلال فترة عمله.

واستعرض المدرب الفرنسي أبرز الإنجازات التي حققها مع المغرب، إذ وصل الفريق إلى التصنيف الـ47 على العالم بعد أن كان في المركز 81، كما عبر عن سعادته الغامرة بخوض تجربة المشاركة في كأس العالم 2018.

وعن كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ودعها المغرب مبكرا بشكل مفاجئ على يد بنين، فقال رونار إن الجميع كان يطمح للذهاب أبعد من ذلك في البطولة الأفريقية الأخيرة، لكن لكرة القدم أحكام "مجنونة"، على حد تعبيره.

وأكد المدرب الفرنسي أنه اتخذ قرار الاستقالة من تدريب المغرب قبل بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة وأشار إلى أنه أبلغ رئيس الجمعية المغربية، فوزي لقجع، بقراره بشكل رسمي.

وكانت قد ربطت وسائل إعلام عدة اسم المدرب الفرنسي بالمنتخب السعودي، وذلك بعد شائعات أثيرت خلال الفترة الماضية حول إمكانية توليه تدريب نادي الأهلي المصري أو منتخب مصر خلفا للمكسيكي خافيير أغيري.

يذكر أن رونار يمتلك سجلا مميزا في عالم التدريب في أفريقيا، وذلك بعد أن قاد زامبيا لتحقيق لقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2012، وعاد وفاز باللقب نفسه مع ساحل العاج عام 2015.