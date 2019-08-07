وائل جمعة يكشف الموقف الأكثر صعوبة له مع الأهلي

بعد الصافرة.. تركي آل الشيخ والأهلي.. من المسؤول؟

لماذا لم تنته الحرب الأهلية في اليمن بعد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف لاعب الأهلي السابق و"صخرة دفاعه"، وائل جمعة، عن الموقف الأكثر صعوبة بالنسبة له خلال وجوده مع فريق "القلعة الحمراء".

وقال جمعة في حوار نشر منه مقطعا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إن المواقف الصعبة التي تعرض لها مع الأهلي كانت "قليلة".

وأكد "صخرة" دفاع الاهلي أن الموقف الأكثر صعوبة كان عندما خسر الفريق لقب الدوري عام 2000 أمام إنبي، مشيرا إلى أن حال الجماهير في ذلك الحين كان صعبا جدا.

وكان جمعة أحد أبرز ركائز النادي الأهلي خلال العقدين الماضيين، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب نهائيا عام 2014.

وتوجه المدافع المصري إلى عالم التحليل بعد الاعتزال ليظهر كمحلل للمباريات رفقة زميله السابق محمد أبو تريكة.