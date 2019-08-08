بهذه الطريقة.. إنتر ميلان يرحب بلوكاكو لاعبا جديدا في صفوفه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن إنتر ميلان الإيطالي التعاقد مع المهاجم البلجيكي، روميلو لوكاكو، قادما من مانشستر يونايتد، بعد مفاوضات طال أمدها بين الجانبين.

ونشر الإنتر تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر رحب عبرها بالمهاجم البلجيكي المعروف بقوته البدنية وطول قامته وحسمه للأهداف داخل منطقة الجزاء.

وقد كان لوكاكو من أبرز المهاجمين في العالم خلال السنوات الماضية قبل أن يتراجع مستواه الموسم المنصرم ويبتعد عن دائرة الضوء.

وأتت هذه الصفقة نزولا عند رغبة المدب الإيطالي للإنتر، أنتونيو كونتي، والذي كان يرغب بالتعاقد مع اللاعب حين كان مدربا لتشيلسي وكان الأخير يلعب لإيفرتون، لكن الصفقة فشل حينها.

ومن غير المعلوم ما إذا كانت ستؤثر صفقة لوكاكو على مستقبل الأرجنتيني ماورو إيكاردي مع الـ"نيراتزوري" خلال الموسم المقبل.