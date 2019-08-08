بريطانيا: اعتقال مشجع وجه تغريدة "عنصرية" لمحمد صلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شرطة "ميرسي سايد" في مدينة ليفربول، الخميس، عن اعتقال رجل بسب بتوجيهه تغريدة "عنصرية" للاعب ليفربول، الذي أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أنه محمد صلاح.

وفي حادثة هي الثانية من نوعها لصلاح، أعلنت الشرطة اعتقال رجل يبلغ من العمر 32 عاما بعد نشره تغريدة "مهينة" للاعب ليفربول.

وقالت الشرطة إن اعتقال الرجل تم بعد الاشتباه بتوجيهه تغريدة "عنصرية" للاعب ليفربول، وذلك بعد أن أكد المتحدث باسمها أن الشرطة تحقق في هذه الحادثة.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية عدة إلى أن الرجل أحد مشجعي نادي إيفرتون، الغريم التقليدي في المدينة، ونقلت تصريحات للمتحدث باسم النادي قال فيها إن النادي يدين جميع أنواع العنصرية.

واتفقت جميع وسائل الإعلام التي تداولت الخبر على أن الرجل وجه تغريدة "عنصرية" لصلاح وقد أثارت سخطا واسعا عبر موقع تويتر.

وتضمنت التغريدة صورا معدلة للاعب المصري تتضمن رسائل وصفت بـ"العنصرية" تجاه نجم النادي الأحمر.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها صلاح لمثل هذا الموقف، بعد أن وجه له عدد من مشجعي تشيلسي هتافات عنصرية خلال مباراة الفريقين وصفوه فيها بـ"المفجر"، في إشارة إلى أنه مسلم.