بعد أن أغلق سان جيرمان الباب أمام برشلونة.. أعين نيمار تتجه إلى مدريد

ماذا قال بوفون عن غياب نيمار قبل موقعة سان جيرمان ويونايتد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – مع تعنت باريس سان جيرمان في قبول عرض برشلونة لضمه، يبدو أن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، يدرس خيارات أخرى ليست ببعيدة "جغرافيا" عن برشلونة من أجل إنهاء رحلته مع الفريق الباريسي.

فبعد عامين من التعاقد معه، بمبلغ قياسي بلغ 200 مليون حنيه إسترليني (240 مليون دولار) حينها، في صفقة هي الأكبر في تاريخ كرة القد، بدأ نيمار بتوجيه أنظاره إلى خارج أسوار "حديقة الأمراء".

ومع رغبة اللاعب البرازيلي بالرحيل، سعى برشلونة جاهدا لاستعادته لكن إدارة الفريق الباريسي رفضت بيع نيمار بأقل من القيمة المالية التي أنفقتها من أجل شراء عقده، وهو ما رفضه برشلونة.

ورغم عدم نجاح المفاوضات بين الفريق الباريسي ونظيره الكتالوني، لا يبدو اللاعب مستعدا للبقاء مع سان جيرمان، إذ بات يبحث عن خيارات أخرى للرحيل عن العاصمة الفرنسية.

والخيار الأبرز بين تلك التي يدرسها اللاعب البرازيلي، هو الغريم التقليدي لفريقه السابق، ريال مدريد، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية أوروبية، الخميس.

وأشارت التقارير إلى أن الريال يسعى للتعاقد مع اللاعب البرازيلي لتعويض رحيل نجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي يلعب ليوفنتوس منذ بداية الموسم الماضي.

فمنذ الوداع بين الفريق الملكي و"صاروخ ماديرا" لم ينجح الريال في تعويض رحيل نجمه الأول، حتى شراء عقد اللاعب البلجيكي إيدين هازارد، الذي ترى بعض جماهير الريال أنه سيكون خير خليفة لرونالدو.

ومع الأنباء عن اقتراب نيمار من الفريق الملكي، بدأ جمهور الريال بنشر صور للاعب بقميص النادي، معبرين عن أمنياتهم بأن يوقع لفريق العاصمة الإسبانية.

يذكر أن اللاعب البرازيلي يبلغ من العمر 27 عاما، وحقق لقب الدوري الإسباني في عدة مناسبات مع برشلونة وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2015، كما أنه توج بلقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا مع سان جيرمان.