دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، الخميس، تعيين المدرب البوسني، وحيد خليلوزيتش، مدربا للمنتخب خلفا للفرنسي إيرفي رونار.

ونشر الاتحاد المغربي صورة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر للمؤتمر الصحفي الذي عقده من أجل تقديم خليلوزيتش مدربا لـ"أسود الأطلس".

وأتى المدرب البوسني خلفا لرونار الذي قدم استقالته من تدريب المنتخب المغربي بعد بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، والتي غادرها المغرب من دور الـ16 على يد بنين.

وحقق خليلوزيتش إنجازا تاريخيا مع المنتخب الجزائري حين وصل به إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، قبل أن يودع بصعوبة على يد منتخب ألمانيا.

ويبلغ المدرب البوسني من العمر 66 عاما، وسبق له خوض تجربة التدريب في المغرب حين كان مدربا للرجاء البيضاوي وحقق معه لقب دوري أبطال أفريقيا عام 1997، قبل أن يتولى تدريب عدد من الأندية الفرنسية على رأسها باريس سان جيرمان.

وعلى صعيد المنتخبات، تولى المدرب البوسني إدارة الكادر الفني لمنتخبي ساحل العاج والجزائر.