ماذا قال زيدان عن بيل وبوغبا ونيمار قبل مباراة سلتا فيغو؟

بعد الصافرة.. هل وقع زيدان بالفخ بعد عودته إلى ريال مدريد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، أنه سيعتمد على لاعبه الويلزي غاريث بيل، في قادم المباريات، بعد أن كان قريبا من مغادرة الفريق قبل أسابيع قليلة، كما تطرق للتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفريق أمام سلتا فيغو، عن بيل: "بدا أن بيل كان قريبا من مغادرة الفريق، لكنه هنا، سأعتمد عليه كما سأعتمد على بقية اللاعبين الموجودين".

أما بشأن التعاقد مع بوغبا، قال زيزو: "بول لاعب في مانشستر يونايتد ويجب أن نحترم ذلك"، مشيرا إلى أن سوق الانتقالات لايزال مفتوحا رغم سعادته باللاعبين المتوفرين.

وبما يخص التعاقد مع نيمار، أكد زيدان أن اللاعب البرازيلي ليس في تشكيلة ريال مدريد، وأضاف قائلا: "أنا أهتم فقط باللاعبين الموجودين هنا".

وتعرض ريال مدريد لضربة موجعة قبل مواجهة سلتا فيغو، إثر الإعلان عن إصابة اللاعب البلجيكي، المستقطب حديثا، إيدين هازارد، والذي سيغيب عن مباراة "بالايدوس".