مانشستر يونايتد وساوثهامبتون.. تعثر جديد لـ"الشياطين الحمر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فرض ساوثهامبتون التعادل، السبت، على ضيفه مانشستر يونايتد بهدف لمثله، في أولى مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فعلى أرضية ملعب "سانت ميري"، نجح اليونايتد في خطف هدف التقدم عبر لاعبه الإنجليزي الشاب المتألق، دانييل حيمس، عند الدقيقة العاشرة، ونجح بالحفاظ على هذا الهدف حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، الذي جاء عند الدقيقة 58 عبر الدنماركي يانيك فيسترغارد.

ورغم طرد لاعب ساوثهامبتون كيفن دانسو، عند الدقيقة 73، لم ينجح اليونايتد في خطف هدف الفوز، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

وبهذه النتيجة، وصل "الشياطين الحمر" إلى النقطة الخامسة محتلين المركز الرابع، في حين حقق ساوثهامبتون النقطة الرابعة في المركز 13.