دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الاثنين، القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة "الأفضل" بين لاعبي كرة القدم لفي العالم، وضمت القائمة البرتغالي لاعب يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي والهولندي مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، فيرجل فان دايك الفائز بجائزة أفضل لاعبي أوروبا لعام 2019.

وفي قائمة المدربين يتنافس كل من الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لبطل الدوري الإنجليزي في نسخته الأخيرة مانشيستر سيتي، والألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بطل أوروبا للأندية أبطال الدوري ليفربول الإنجليزي، كما ضمت القائمة مدرب نادي توتنهام الأرجنتيني ماوريسو بوتشينتينو.

وفي قائمة الأفضل بين لاعبات كرة القدم، تتنافس البريطانية لوسي برونز مع الأمريكيتين أليكس مورجان وميجان رابينو.

وفي جائزة بوشكاش لأفضل الأهداف في العام، والتي فاز بها العام الماضي اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يتنافس كل من ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني و خوان فرناندو كينتيرو لاعب نادي ريفر بلات الأرجنتيني و دانييل زسوري لاعب نادي ديبريسين المجري.

وستعلن جوائز الأفضل في كرة القدم في مدينة ميلانو الإيطالية في الحفل المقرر إقامته في 23 سبتمبر أيلول الجاري.

ويتم اختيار الفائز بجائزة الفيفا "الأفضل"، بالتصويت بين مدربي منتخبات كرة القدم في العالم واللاعبين قادة المنتخبات ومجموعة من الإعلاميين والنقاد الرياضيين من كل دول العالم ثم تصويت الجماهير من خلال الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.