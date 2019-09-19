منهم النني وهازارد.. أبرز أرقام اللاعبين الذين غادروا الدوري الإنجليزي

بعد الصافرة.. كيف يجب أن يُعاقب حارس تشيلسي على عصيانه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهد الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز مغادرة عدد من النجوم الذين كان بعضهم واجهات تسويقية لأنديتهم أما الآخرون فكانوا من اللاعبين الذين علقت عليهم الجماهير الكثير من الآمال لكنهم لم يقدموا المرجو منهم، نستعرض بعض الأسماء التي غابت عن سماء "البريميرليغ".

إيدين هازارد

بعد 7 مواسم قضاها في صفوف تشيلسي، غارد النجم البلجيكي أسوار "ستامفورد بريدج" ليحقق حلمه أخيرا باللعب لريال مدريد، وقد تعاقد معه الفريق الإسباني بصفقة وصلت قيمتها إلى 100 مليون جنيه إسترليني (122 مليون دولار أمريكي) وفقا لتقارير صحفية.

كان هازارد النجم الأول لتشيلسي خلال المواسم الأربعة الماضية، إذ قدم مستويات مميزة بمشاركته في 319 مباراة سجل خلالها 117 هدفا، وحقق لقب الدوري مع الفريق مرتين وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة وبكأس الرابطة مثلها بالإضافة إلى لقب الدوري الأوروبي مرتين.

وكان هازارد واجهة تسويقية مهمة جدا لتشيلسي إلى جانب قيمته الفنية التي ساعدت الفريق علن أن يكون رقما صعبا على المستويين المحلي والقاري.

روميلو لوكاكو

غادر المهاجم البلجيكي روملو لوكاكو الدوري الإنجليزي الممتاز متجها إلى إنتر ميلان الإيطالي، بعد 8 مواسم قضاها في 3 أندية مختلفة في إنجلترا، كان آخرها مانشستر يونايتد.

لعب لوكاكو 66 مباراة مع اليونايتد سجل خلالها 28 هدفا في موسمين، لكنه لم ينجح في تحقيق ما كانت ترجوه جماهير اليونايتد منه، ليرحل باتجاه الإنتر بصفقة بلغت قيمتها 80 مليون جينه إسترليني (حوالي 97 مليون دولار).

محمد النني

بعد 4 مواسم في صفوف أرسنال لعب خلالها 45 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، دون أن يسجل أي هدف، غادر اللاعب المصري صفوف "الغانرز" بصفقة إعارة إلى نادي بيشكتاش التركي.

لم يقدم النني الأداء الذي كانت ترجوه جماهير أرسنال منه خلال الفترة التي قضاها في صفوف الفريق وهو الأمر الذي دفع المدرب الإسباني أوناي إيمري إلى مطالبته بإيجاد ناد آخر ليتألق فيه بعيدا عن أرسنال.

فينسنت كومباني

ودع قلب الدفاع البلجيكي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 11 موسما قضاها في صفوف مانشستر سيتي متجها إلى فريق أندرلخت البلجيكي، الذي يشغل فيه دور اللاعب والمدرب.

لعب كومباني 299 مباراة في "البريميرليغ" سجل خلالها 20 هدفا، وحقق العديد من الألقاب، إذ فاز بلقب الدوري الإنجليزي في 4 مناسبات وبلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في مناسبتين ولقب كأس الرابطة في 4 مناسبات ولقب الدرع الخيرية مرتين.