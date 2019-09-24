ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز لاعب منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019، وذلك بعد منافسة تقليدية من البرتغالي ولاعب يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى مدافع ليفربول الإنجليزي والمنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك.

وتوجت ميجان ريبينو قائدة المنتخب الأمريكي لكرة القدم النسائية بجائزة الأفضل بين لاعبات كرة القدم النسائية في العالم لعام 2019.

كما فاز بجائزة أفضل حراس المرمى في العالم لعام 2019، حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرازيل اليسون بيكر.

وحصدت مدربة منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم، جيو أليس بجائزة أفضل مدربات العالم لعام 2019، والتي فازت مع منتخب بلادها ببطولتي العالم في عامي 2015 و2019.

وفي جائزة أفضل مدربي العالم ففاز فيها مدرب نادي ليفربول بطل أوروبا للأندية أبطال الدوري الألماني يورجن كلوب.

وضمت قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لأفضل 11 لاعبًا في العالم لعام 2019 ، أليسون بيكر في حراسة المرمى، ودي ليخت وفيرجيل فان دايك وسيرجيو راموس ومارسيلو، في الدفاع، وفي خط الوسط، لوكا مودريتش و فرينيكي دي يونغ، وفي الهجوم، كيليان مبابي، وليونيل ميسي، وإيدن هازارد، كريستيانو رونالدو.