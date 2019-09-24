محمد صلاح يحذف صفته كلاعب في منتخب مصر من حسابه على تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذف اللاعب الدولي المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الثلاثاء، صفته كلاعب في المنتخب المصري من حسابه على تويتر والذي يتجاوز عدد متابعيه أكثر من 10 ملايين شخص.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان جائزة أفضل لاعبي العالم، والتي توج بها لاعب منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، والتي كان محمد صلاح مرشحًا ضمن خمسة لاعبين للفوز بها.

وتنتشر أنباء حول استبعاد تصويت المدير الفني السابق للمنتخب المصري وقائد الفريق أحمد المحمدي من قائمة تصويتات الفيفا لأفضل لاعبي العالم، لتأخرهما في إرسال التصويت في الموعد المحدد، الأمر الذي كان من شأنه، بحسب بعض التكهنات أن يضع اللاعب المصري في قائمة أفضل 3 لاعبين في العالم لعام 2019، حيث حل محمد صلاح رابعا في قائمة المرشحين للفوز بالجائزة، بحسب ما يتم تداوله حول الجائزة.

وتباينت ردود الفعل على تويتر، حول ما قام به اللاعب المصري الدولي، وهداف الدوري الإنجليزي لعامين على التوالي.

وجاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن تعيين عن مدير فني جديد للمنتخب المصري لكرة القدم، وذلك بعد الخروج المهين للمنتخب المصري من بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16، والتي كانت تستضيفها مصر.