ماني يشرح تفاصيل خلافه مع محمد صلاح ويكشف طبيعة علاقتهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد اللاعب السنغالي ساديو ماني، الثلاثاء، أن ما حدث بينه وبين اللاعب المصري محمد صلاح أصبح جزءا من الماضي، وشدد على أنه يعتبر الأخير صديقا مقربا منه.

وقال ماني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء سالزبورغ النمساوي في دوري أبطال أوروبا، إنه كان يفكر بتسجيل أكبر عدد من الأهداف في مباراة بيرنلي من أجل مساعدة الفريق بمعادلة عدد أهداف مانشستر سيتي.

وأشار اللاعب السنغالي إلى أنه كان غاضبا في ذلك الحين لأن صلاح لم يمرر الكرة له، لكنه استدرك ملتمسا العذر لصلاح عبر الإشارة إلى أنه لم يره.

وأكد ماني أن الخلاف مع اللاعب المصري أصبح في طي النسيان مشددا على أن صلاح صديق مقرب بالنسبة له، وقد ذكر موقفا طريفا جمعه به مؤخرا، ليستشهد به على متانة العلاقة مع زميله المصري.

وكان قد شهد لقاء بيرنلي وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، خروج ماني غاضبا بعد أن فضل صلاح التسديد بدلا من تمرير الكرة له بينما كان هو في وضعية أفضل للتسجيل من الجناح المصري.

وأثار الخلاف بين اللاعبين جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والرياضية في أوروبا والعالم إذ انقسم المعلقون بين مدافع عن ماني ومؤيد لصلاح، في حين أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أن المشكلة حُلت في غرفة تبديل الملابس بعد المباراة.