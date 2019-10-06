نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض مانشستر سيتي لهزيمة مدوية على أرضه أمام وولفرهامبتون بهدفين نظيفين، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فعلى أرضية ملعب "الاتحاد"، انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة بين الفريقين اللذين تبادلا السيطرة على مجريات اللعب طيلة الدقائق الـ45.

وفي الشوط الثاني، باغت الضيوف أصحاب الأرض بالهدف الأول عبر الإسباني أداما تراوري، عند الدقيقة 80، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني، في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وتلقى السيتي هزيمته الثانية في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن خسر أمام نورويتش سيتي في الجولة الخامسة.

وتجمد رصيد "المواطنين" عند النقطة 16 في المركز الثاني، لكن الفارق بينهم وبين أقرب الملاحقين، أرسنال، تقلص إلى نقطة واحدة، واستع الفارق مع المتصدر، ليفربول، إلى 8 نقاط.