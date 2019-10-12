نشر السبت ، 12 أكتوبر / تشرين الأول 2019

محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر اللاعب المصري لنادي ليفربول، محمد صلاح، مقطع فيديو لكواليس جلسة التصوير التي جمعته بعارضة أزياء برازيلية وأثارت موجة من الانتقادات له.

وشارك صلاح متابعي صفحته الرسمية على موقع تويتر مقطع الفيديو الذي تضمن كواليس جلسة التصوير، ووضع "إيموجي" لوجه ضاحك مع التغريدة التي نشرها.

وتباينت ردود الأفعال على المقطع الذي نشره اللاعب المصري، إذ قال له أحد المتابعين: "هتبات عالسلم النهاردة"، في حين حاول آخرون تخيل موقف زوجته من هذه الجلسة.

وكانت قد أثارت صورة صلاح مع العارضة البرازيلية على غلاف مجلة "GQ"، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية والاجتماعية المصرية.

وفيم يلي بعض التعليقات الساخرة على الفيديو الذي نشره صلاح: