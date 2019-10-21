قبل مباراة الهلال والسد.. لقاء بين السعودية وقطر بعيدا عن كرة القدم

نشر الاثنين ، 21 أكتوبر / تشرين الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي المنتخب القطري مع نظيره السعودي، الإثنين، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 في كرة اليد.

ونشرت اللجنة الأولمبية القطرية خبرا قالت فيه إن المنتخب القطري سيواجه نظيره السعودي في مباراته الثالثة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

ووقعت كل من قطر والسعودية في مجموعة واحدة إلى جانب هونغ كونغ والهند، وضمن المنتخب القطري وصوله إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز في أول مباراتين له.

ويتنافس 8 منتخبات على مقعد وحيد مؤهل مباشرة لأولمبياد طوكيو في حين يحصل صاحب المركز الثاني على فرصة لخوض الملحق المؤهل للألعاب الأولمبية.

ويستعد الهلال السعودي لمواجهة السد القطري، الثلاثاء، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، إذ كان قد تغلب "الزعيم" على نظيره القطري برباعية مقابل هدف وحيد في الدوحة.