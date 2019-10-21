تداول فيديو للحظة وصول تشافي إلى مقر الهلال.. وحوار "ودي" مع لوتشيسكو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو، الإثنين. للحظة وصول مدرب السد القطري، تشافي هيرنانديز، إلى مقر نادي الهلال في العاصمة السعودية، الرياض، كما نشر بعض المغردين مقطع فيديو لحديث بينه وبين مدرب الفريق السعودي.

وأظهر الفيديو الذي تداوله عدد من المغردين لحظة وصول النجم الإسباني السابق إلى مقر نادي الهلال، قبيل المؤتمر الصحفي الذي عقده، والذي دافع فيه عن حظوظ فريقه بالتأهل للمباراة النهائية.

وقال تشافي خلال المؤتمر الذي يسبق إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا: "لم لا نفوز؟"، وأشار إلى أنه يثق بقدرات فريقه رغم الغيابات المؤثرة.

ونشر بعض المغردين مقطع فيديو يظهر حديثا "وديا" بين تشافي ومدرب الهلال الروماني رازفان لوتشيسكو، في محيط مقر النادي السعودي.

ويستضيف الزعيم السعودي نظيره السد في الرياض، الثلاثاء، بعد أن كان قد تغلب عليه ذهابا في الدوحة برباعية مقابل هدف وحيد.