بعد "العناق".. ميسي ينشر صورته مع تركي آل الشيخ في السعودية

بعد الصافرة.. ميسي والأرجنتين الحل في "الانفصال"؟

بعد الصافرة.. من هما ميسي ورونالدو النسخة العربية ولماذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، صورة تجمعه برئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، وذلك بعد يوم من عناقهما قبل انطلاق مباراة الأرجنتين والبرازيل.

وشارك ميسي متابعي صفحته عبر موقع إنستغرام، صورته مع آل الشيخ عبر ما يُعرف بالقصة (Story) الخاصة به، ليقوم الأخير بأخذ الصورة ونشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وكان قد التقى آل الشيخ بالنجم الأرجنتيني قبل مباراة الـ"سوبر كلاسيكو" في العاصمة السعودية، الرياض، وأبدى آل الشيخ رغبته بشراء عقد ميسي بعد 5 سنوات لنادي ألميريا، لتكون قد انخفضت قيمة عقده في ذلك الحين.

وخطف الرجلان الأنظار قبل انطلاقة المباراة التي لُعبت الجمعة على أرضية ملعب جامعة الملك سعود، بـ"عناق"، حين هم آل الشيخ بمصافحة جميع لاعبي البرازيل والأرجنتين وطاقم التحكيم.

وكانت قد انتهت المباراة بفوز "راقصي التانغو" على غريمهم التقليدي بهدف نظيف سجله البرغوث الأرجنتيني على الأراضي السعودية.