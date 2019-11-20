توتنهام الإنجليزي يعيّن جوزيه مورينيو مدربا جديدا للنادي

بعد الصافرة.. من سيكون المدرب "الدائم" لليونايتد بعد مورينيو

بعد أنباء عن إقالته.. ما الأندية التي أنهت خدمات مورينيو؟

لندن المملكة المتحدة (CNN)—أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الأربعاء، تعيين جوزيه مورينيو، مدربا جديدا للنادي، خلفا لماوريسيو بوتشيتينو، الذي أعلن عن اعفائهم إلى جانب ثلاثة من أعضاء فريق التدريب، الثلاثاء.

وقال النادي في بيان: "يسرنا أن نعلن عن تعيين جوزيه مورينيو، كمدرب جديد للفريق حتى نهاية موسم 2022/2023".

مورينيو شغل سابقا منصب مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل إعفائه في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، وذلك في أعقاب أسوأ بداية للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق.

ويذكر أن نادي توتنهام يحتل المرتبة الـ14 حاليا على قائمة الأندية الإنجليزية، وفي حين أن اعفاء بوتشيتينو جاء بعد أقل من 6 أشهر على وصول توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا.