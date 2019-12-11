نشر الأربعاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2019

محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

محمد صلاح لـCNN: الوقت ما زال مبكرا للحديث عن تجديد عقدي مع ليفربول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشاد مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، بهدف لاعبه المصري محمد صلاح، أمام سالزبورغ في آخر مباريات الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب عند سؤاله عن الهدف: "أشكر الله، لا يجب علي فعل ذلك (شرح الهدف)، لقد كانت بالتأكيد الوضعية الأكثر صعوبة بالنسبة له".

وأضاف المدرب الألماني قائلا عن صلاح: "لعب بشكل جيد لكنه لم يسجل عندما أتيحت له الفرص التي توقعنا أن يُسجل منها، لكنه بقي على المصار واتخذ ذلك القرار الحاسم".

وتابع كلوب حديثه عن الهدف قائلا: "اللمسة الأخيرة التي قام بها تدل على نقاط في شخصيته أكثر من أهداف كثيرة أخرى، حافظ على تركيزه، و{من باللحظة القادمة وقد كان هدفا رائعا جدا جدا، لمسة أخيرة مذهلة".

وكان قد سجل صلاح الهدف الثاني لفريقه أمام الفريق النمساوي في آخر مباريات الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليضمن صعود ليفربول إلى الدور المقبل من البطولة.