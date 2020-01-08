دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تُوج السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2019، في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي بمدينة الغردقة المصرية المُطلة على البحر الأحمر.

هذه المرة، فاز ماني بالجائزة بعد 3 مرات متتالية من الإخفاق في نيلها، كان خلالها أحد المرشحين الثلاثة بقوة للحصول عليها، إضافة إلى الجزائري رياض محرز نجم نادي مانشيستر سيتي.

وكان زميله في ليفربول المصري محمد صلاح قد أحرز الجائزة لعامين متتالين، بينما ذهب التوقعات لصالح مانيه بالفوز بالجائزة لعام 2019، نتيجة لأدائه وتميزه، سواء مع منتخب بلاده خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في مصر أو بناديه في الدوري الإنجليزي.

وهنأ ليفربول نجمه السنغالي، قائلا: "زئيره يدوي في أرجاء القارة مُعلنًا أنه الأفضل، تهانينا لأسد التيرانجا ساديو ماني، لفوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للمرة الأولى".

كما نالت النيجيرية أسيسات أوشولا جائزة أفضل لاعبة أفريقية.

وفاز هدف النجم الجزائري رياض محرز، الذى أحرزه في مرمى منتخب نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، بجائزة هدف العام بقارة أفريقيا.

كما حصدت الجزائر جائزة أفضل منتخب، ومدرب المنتخب جمال بلماضي جائزة فضل مدرب، لا سيما مع الفوز بالنسخة الأخيرة لبطولة أمم إفريقيا.

أما جائزة أفضل ناد أفريقي فكانت من نصيب نادي مازيمبي الكونغولي.