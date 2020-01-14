نشر الثلاثاء ، 14 يناير / كانون الثاني 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية غضب جماهير نادي النصر السعودي، بعد نشرها مقطع فيديو يرصد إحصاءات سلبية عن أداء لاعب الفريق البرازيلي بيتروس ماثيوس.

ونشر حساب "الإخبارية الرياضية" الفيديو عبر تويتر، مصحوبًا بسؤال: "كم مرة سقط واعترض لاعب النصر بيتروس ضد الاتحاد؟"، موُضحًا أن ذلك حدث 14 مرة بمعدل مرة كل 6:42 دقيقة.

بينما وصف مشجعو النصر، المتمسك بالمراكز الأولى لترتيب الدوري السعودي إلى الآن، نشر الفيديو عبر قناة رسمية بأنه نوع من تغليب الميول الشخصية على المهنية، على حد تعبيرهم.

أما بعض جماهير الأندية السعودية الأخرى، فرأوا أن القناة مُنصفة، وقالوا إن اللاعب البرازيلي اعتاد "التمثيل" للحصول على قرارات تحكيمية لصالحه.

كان بيتروس ماثيوس قد سجل هدف التقدم للنصر السعودي في الدقيقة 47 خلال المباراة، التي انتهت بنتيجة 1- 1، بعدما سجل نادي الاتحاد هدف التعادل بعد 3 دقائق.

وبعد 24 ساعة من الانتقادات، أنتجت "الإخبارية الرياضية" فيديو جديد، مع سؤال مماثل يقول: "كم مرة سقط لاعب الهلال جوفينكو أمام (نادي) الوحدة؟"

إلا أن محاولة القناة فشلت في امتصاص غضب النقاد الرياضيين وجماهير كرة القدم بالمملكة العربية السعودية، فوصفوا إنتاج الفيديو الثاني بأنه عبارة عن "ترقيع" للتغطية على الجدل حول "التعصب" ضد نادي النصر.

وتباين التفاعل مع مقطعي الفيديو، المنتجين من قبل قناة الإخبارية الرسمية.